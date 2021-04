La lezione dell'anziano partigiano: "Il 25 aprile è divisivo? È un bene, difendete le differenze". Video

"La Liberazione è una ricorrenza che ancora divide? È un bene, dovete combattere per salvaguardare le differenze di opinione, cosa che i fascisti non hanno fatto". A dirlo è Francesco Gnecchi Ruscone, uno degli ultimi combattenti della Resistenza milanesi ancora in vita.

"Il 25 aprile ricordo che combattei a soli 150 metri da qui - racconte Ruscone - Eravamo all'hotel Regina, dove durante l'occupazione i nazisti torturavano i partigiani. Ricordo che proprio lì scortammo i gerarchi per interrogarli dopo la Liberazione. Ai giovani dico di lottare e non dare per scontata la libertà di opinione. Noi abbiamo combattutto perché altrimenti non avremmo più potuto chiamarci uomini. Lo stesso dovete fare anche voi".