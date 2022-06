4 ristoranti (in carrozzina): l'esperimento sociale dei Disabili pirata. Seconda puntata

I Disabili pirata tornano a testare l'accessibilità delle trattorie di Milano con il secondo episodio dell'esperimento sociale "4 ristoranti in carrozzina", la parodia della nota trasmissione tv realizzata da Milano Today in collaborazione con Abbatti le Barriere per sensibilizzare i ristoratori al rispetto delle norme per l'accesso ai locali delle carrozzine.

Dopo aver testato due ristoranti all'ora di pranzo nella prima puntata, con il calar della sera i Disabili pirata, accompagnati dallo special guest Tommy Kuti, proveranno l'accessibilità di altre due locande nel quartiere dei Navigli, dando un voto a tre categorie: accessibilità, mobilità all'interno e uso del bagno. E anche qui, come già accaduto nel primo episodio, il bilancio non sarà del tutto soddisfacente.

"Questo esperimento sociale non è stato fatto per denigrare i ristoratori di Milano, ma per far aumentare la consapevolezza di cosa sia l'accessibilità universale e del perché sia così importante. In queste due puntate abbiamo riscontrato diversi problemi, e speriamo che la città di Milano si svegli e decida di abbattere le barriere, e non di abbattersi", spiega Andrey Chaykin, fondatore dei Disabili pirata, ricordando l'appuntamento con il "Disability pride" del prossimo 3 luglio.