4 ristoranti in carrozzina: il nuovo esperimento sociale dei Disabili pirata

Il gruppo di attivisti ha improvvisato una parodia della nota trasmissione televisiva per testare l'accessibilità dei locali di Milano

I Disabili pirata tornano all'arrembaggio con un nuovo esperimento sociale: 4 ristoranti... in carrozzina, una parodia della nota trasmissione televisiva improvvisata allo scopo di mostrare quanto poco i locali di Milano siano accessibili alle persone in sedia a rotelle.

In questo primo episodio dell'esperimento i Disabili pirata tenteranno di pranzare in due ristoranti sui navigli, dando un voto da 1 a 10 a quattro categorie: l'accessibilità del locale, la mobilità all'interno, le condizioni dei servizi igienici e la disponibilità del personale ad assistere le persone in carrozzina.