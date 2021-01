Qualità dell'aria, presentato il rapporto di Regione e Arpa: "Pm10 nella media nonostante il lockdown"

Pm10 nella media durante il 2020, nonostante il lockdown dovuto al Covid. A rivelare il dato sono stati martedì 12 gennaio l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo e Stafano Cecchin, presidente dell'Arpa, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente.

"Nel 2020 - ha spiegato Cattaneo - su tutto il territorio regionale è stato rispettato il valore del limite medio annuo di 40 µg/m³ per il Pm10. I dati sono comunque sorprendenti perché il lockdown, con il conseguente blocco del traffico veicolare, non ha portato a una significativa diminuzione dei giorni di superamento del valore limite giornaliero (50 µg/m³). Al contrario c’è stato un leggero incremento rispetto al biennio precedente, per il prevalere di fattori meteorologici negativi. Questo a dimostrazione che il traffico non è la principale causa dell’inquinamento"