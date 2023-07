Gli abusivi che dormono nelle cantine piene di topi, bici rubate e liquami

A Milano in via Zamagna 4, i residenti delle case popolari convivono con occupazioni, spaccio e degrado. Proprio qui, nel 2022, la Regione Lombardia aveva pubblicizzato il piano per la sicurezza denominato "Protocollo San Siro"

Ci sono l'abusivo che dorme in una cantina arredata come un monolocale, il deposito di bici rubate, il vano pieno d'immondizia d'ogni genere, e la "suite" con tanto di water installato alla bell'e meglio facendo un buco direttamente nel pavimento. È la desolante realtà con cui convivono i residenti delle case popolari Aler di via Zamagna 4, a nord di Milano. Proprio tra questi palazzi, nel marzo 2022 (in piena campagna elettorale), la Regione Lombardia inaugurava in pompa magna il cosiddetto "Protocollo San Siro", un maxi piano anti degrado che prevedeva, tra le altre cose, anche la presenza di custodi e vigilanti privati a guardia della sicurezza degli inquilini.

"Il custode è durato solo pochi mesi, poi è scappato perché lo minacciavano - racconta Michele Pepe, residente delle case Aler, mentre ci mostra le cantine dello stabile di via Zamagna 4 -. Queste palazzine Aler sono da sempre territorio di spacciatori e abusivi, che hanno eletto il cortile e le cantine a loro hotel privato, dove spacciare e consumare droga, nascondere merce rubata e persino dormire. La Regione ci aveva promesso sicurezza e riqualificazione degli appartamenti, e invece a poco più di un anno la situazione è addirittura peggiorata".

"Quella di via Zamagna è stata una pura operazione di pubblicità per la campagna elettorale - dichiara la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza, mentre mostra la guardiola del custode abbandonata -. Passate le elezioni qui non si sono più visti né il portinaio né le guardie giurate, e i cortili sono tornati in un batter d'occhio preda di degrado e spaccio. Di giorno di sono i ragazzi che bivaccano all'ingresso del palazzo e maltrattano gli anziani inquilini delle case Aler, e di notte gli abusivi che occupano le cantine. Aler deve intervenire immediatamente per porre fine a questa situazione".