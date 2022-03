Artem, il bimbo oncologico arrivato da Kiev per potersi curare a Milano

Arrivato in Italia per sfuggire alla guerra, ma soprattutto per poter continuare le cure, ormai impossibili nel proprio paese devastato dalla guerra. È la storia di Artem, bimbo ucraino di 3 anni atterrato a Milano Linate con un volo speciale dall'Ucraina per essere ricoverato nel reparto oncologico del policlinico San Matteo di Pavia.

A raccontare la sua vicenda, in una drammatica testimonianza raccolta da Lombardia Notizie, è la madre del piccolo, arrivata a Milano insieme al figlio. "Appena i russi hanno iniziato a bombardare Kiev i bambini dell'istituto oncologico hanno dovuto interrompere le cure - spiega la donna - Esattamente come tutti gli altri sono dovuti andare a nascondersi nei rifugi, dove è impossibile fare le terapie. Per questo abbiamo intrapreso questo viaggio, arrivando prima in Polonia e poi in Italia. Ringrazio tutti i medici e i giornalisti che in questi giorni ci sono stati vicini".