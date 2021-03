San Giuliano Milanese, accoltella il compagno al cuore e scappa: 41enne indagato per tentato omicidio. Video

Avrebbe accoltellato al cuore il compagno dopo una lite per motivi sentimentali, poi lo avrebbe abbandonato in fin di vita sul letto del suo appartamento. Vittima del delitto un 33enne residente a San Giuliano Milanese, tuttora ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Niguarda di Milano.

L’uomo, stando a quanto ricostruito finora dai Carabinieri, sarebbe stato pugnalato dal compagno di 41 anni, che al momento è indiziato per tentato omicidio. A trovare il giovane in fin di vita era stato il padre intorno alle 19.30 di lunedì 1 marzo.