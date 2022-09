Sventrano un ragazzo durante una rissa fuori dalla discoteca: il video

Urla, spintoni e qualche schiaffo. Poteva finire lì, come una banale lite dentro un locale. E invece fuori dalla discoteca è proseguita. E alla fine, in cinque hanno accoltellato e sventrato un ragazzo, riducendolo in fin di vita. Uno di loro, un 26enne della Repubblica Dominicana è stato arrestato sul momento, il 13 febbraio. Gli altri quattro, invece, sono stati rintracciati soltanto il 20 settembre: dopo mesi e mesi di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio (Varese).

Alle prime luci di martedì, i carabinieri della Compagnia Legnano hanno messo le manette ai quattro. Due di nazionalità italiana, S.C.G. 24enne residente a Noviglio (Milano) e S.V. 21enne di Corbetta (Milano), portati in carcere; e due kosovari, D.A. e S.E. entrambi 25enni e residenti a Magenta (Milano), finiti ai domiciliari. Per tutti, a vario titolo, l'accusa è di aver partecipato al tentato omicidio. La vittima, un ghanese di 26 anni, infatti, se l'è cavata dopo un lungo ricovero.