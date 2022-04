Una 'cascata' d'acqua in piazza San Babila a Milano

Una 'mini cascata' in pieno centro di Milano. Le impressionanti immagini sono state riprese dagli uffici adiacenti a piazza San Babila nel pomeriggio di martedì 19 aprile, intorno alle 17.

In base alle prime informazioni, sembra che l'ingente perdita, avvenuta all'interno di un cantiere per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo all'angolo con via Borgogna, abbia riguardato l'acquedotto. Gli operai sono riusciti a intervenire evitando l'allagamento, tanto che non è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta la polizia locale per rimuovere alcune auto nelle vicinanze.