L'acrobata di Milano che si esibisce in circhi e teatri in giro per il mondo - Mest(ieri) episodio 5

Sembra danzare in aria Francesca Alberti, giovane acrobata e artista milanese, mentre mostra alcuni dei suoi eservcizi nel tendone deila Piccola scuola di circo di via Messina. Appassionata alla danza da quando era bambina, la perfomer è la quinta protagonista della miniserie di Milano Today Mest(ieri) di Milano, dedicata appunto ai mestieri di una volta.

"Ho iniziato durante gli anni dell'università - racconta l'acrobata - Studiavo all'Accademia di belle arti di Bologna e mi sono iscritta a un corso di tessuto aereo. Da lì ho poi seguito una formazione ad hoc, partecipando a workshop di acrobatica, danza e teatro e facendo corsi alla Piccola scuola di circo. La cosa più bella per me è proprio quando si sta sul palco. In questo luogo magico si crea una relazione molto intensa con il pubblico e riuscire a dare emozioni o a suscitare pensieri negli spettatori è qualcosa di veramente eccezionale. Per intraprendere lavori artistici come il mio ci vuole una forte motivazione, ma esistono percorsi formativi che permettono di farlo. Certo non è facile riuscire a vivere di questo, ma con l'avvento del circo contemporaneo l'interesse per questo mondo è cresciuto moltissimo e le opportunità ci sono".