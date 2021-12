Si aggrappano al treno per gioco: il video della folle bravata

Aggrappati al treno in corsa per gioco. È l'ennesima folle bravata andata in scena a Milano, dove una coppia di ragazzi ha letteralmente rischiato la vita tenendosi aggrappata al finestrino del regionale Trenord per Varese mentre il convoglio era in movimento.

Il gesto, filmato dalle persone a bordo del treno è finito subito in rete e pubblicato su vari social. Nel filmato sono chiaramente visibili i due giovani aggrappati al convoglio, e la conseguente fuga, tra grida e risate, una volta che il treno si è fermato.