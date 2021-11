I no green pass aggrediscono i giornalisti: video

Giornalisti minacciati e aggrediti. È successo durante i cortei contro il green pass che si sono tenuti nel centro di Milano nelle scorse settimane. Nel video, diffuso dai carabinieri, che ora stanno perquisendo le abitazioni di quattro dei manifestanti, si sentono gli isulti e si vedono gli spintoni e gli atteggiamenti intimidatori messi in atto dei confronti di alcuni reporter.

Quattro no green pass sono indagati per aver messo in atto atteggiamenti prevaricatori nei confronti di alcuni giornalisti, tanto da impedire l’esercizio del diritto/dovere di cronaca, durante i cortei che si sono tenuti nel centro cittadino le scorse settimane. Questi manifestanti devono rispondere del reato di violenza privata aggravata (poiché commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico).

I cortei in cui sono verificate le aggressioni - avvenute ai danni di un giornalista del Tg5 e di un giornalista dell’Ansa - sono quelli del 16, 23, 30 ottobre e 6 novembre.