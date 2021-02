Aiuti alimentari a 4.500 famiglie di Milano: Croce Rossa in campo con il progetto "Building Hope". Video

Oltre 12mila persone, per un totale di circa 4.500 famiglie, in difficoltà a causa della crisi causata dal Covid-19. Sono loro i destinatari del progetto "Building Hope", la campagna di solidarietà promossa dalla Fondazione Avsi e finanziata dall’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID) in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Comune di Milano, al quale la Croce Rossa ha messo a disposizione fin dall'inizio dell'emergenza la propria capacità logistica, insieme a mezzi e strutture come quella del Polo Logistico CRI di Segrate.

Per effettuare le consegne sono stati percorsi quasi 2.000 chilometri in soli 45 giorni, coinvolgendo oltre 60 operatori e volontari della Croce Rossa di Milano e del Corpo Militare Volontario. Durante la fase di consegna sono state distribuite 68 tonnellate di cibo a 42 associazioni già partner della rete di aiuti alimentari che quotidianamente lavora per garantire assistenza alle persone più vulnerabili di Milano.