Milano per l'Ucraina, arrivato il primo carico di aiuti: tornerà con 50 rifugiati da accogliere in Italia

La carovana solidale organizzata da "Refugees Welcome Italia" sta portando cibo e generi di prima necessità al confine con la Polonia, dove milioni di donne, anziani e bambini sono in fuga dalla guerra

È arrivato nella città polacca di Medyka il primo carico di aiuti dell'iniziativa "Milano per l'Ucraina", il network umanitario guidato da "Refugees Welcome Italia" che sta portando generi di prima necessità al confine con il paese in guerra.

Il primo convoglio è arrivato alla frontiera giovedì 10 marzo, lasciando cibo e vestiti per i milioni di rifugiati (donne, anziani e bambini) in fuga dal conflitto armato, per poi ripartire venerdì 11 con a bordo 50 cittadini ucraini che saranno accolti in Italia. Contemporaneamente, da Milano, è partito il secondo convoglio dell'iniziativa, quello guidato dai cuoci del ristorante solidale Rob de Matt, che già durante la pandemia si è impegnato per mesi nella preparazione di pasti da distribuire ai senza fissa dimora della città.