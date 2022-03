Ucraina, parte stanotte il pullman di aiuti del municipio 8 per i profughi

Cibo, vestiti e medicine in viaggio per il confine con la Polonia grazie alla fondi di "Milano per l'Ucraina" promossa da Refugees Welcome Italia, Terre des hommes e dall'assessore Pierfrancesco Maran

Partirà giovedì notte il pullman pieno di aiuti umanitari organizzato dalla rete "Milano per l'Ucraina" diretto al confine con la Polonia dove da quasi un mese, ormai, è in corso l'emergenza umanitaria dei profughi in fuga dalla guerra.

Il convoglio, pieno di cibo, vestiti e medicine, tornerà indietro con 50 rifugiati che saranno ospitati a Milano e hinterland grazie alle strutture di accoglienza organizzate da Welcome Refugees Italia e Terre des hommes, che insieme all'assessore alla Casa del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, hanno promosso la raccolta fondi per gli aiuti da portare in Ucraina. Il pullman, fornito dalla società Sistema Trasporti, partirà dal centro di via Quarenghi 21, dove i volontari stanno in queste ore ricevendo decine di pacchi umanitari da parte di privati e associazioni.