Milano, accesi i 20 alberi del Natale 2020: luci e installazioni dal centro alle periferie

Venti alberi per festeggiare il Natale nonostante il Covid e il coprifuoco. Milano celebra così le festività 2020, con venti installazioni sparse per la città e inaugurate nella notte tra il 6 e il 7 dicembre.

Si va dall'Albero del Dono in Duomo, firmato Coca Cola, che per il quarto anno consecutivo aderisce alla raccolta fondi per i pasti del Banco Alimentare, a quelli di Cadorna, piazza XXV Aprile e CityLife, con 20 installazioni di luce e colori ideate da Marco Balich e finanziati dalla fondazione Bracco