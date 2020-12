Milano, acceso in piazza Duomo l'albero di Natale Coca Cola. Sala: "Sarà il Natale del dono"

Si è acceso, nel silenzio del coprifuoco, l'albero di Natale in piazza Duomo, sponsorizzato quest'anno da Coca Cola. L'abete inaugurato davanti alla cattedrale di Milano è il primo di 18 alberi che saranno accesi in vari luoghi della città per celebrare il Natale 2020 nonostante le restrizioni imposte a causa della pandemia da Covid-19.

"Sarà il Natale del dono - spiega il sindaco di Milano Beppe Sala in video - L'albero infatti quest'anno si chiama proprio 'Albero del dono' perché Coca Cola ha deciso di fare una donazione al banco alimentare. Per questo la ringraziamo e auguriamo buon Natale a tutti i milanesi".