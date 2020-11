Natale 2020, in piazza Duomo sono iniziati i lavori per l'albero sponsorizzato da Coca Cola

Non ci sarà la solita platea di ogni anno, ma nonostante il Covid anche per il 2020 l'albero di Natale in piazza Duomo sarà regolarmente acceso l'8 dicembre. Davanti alla cattedrale gli operai sono al lavoro da lunedì 30 novembre per creare un'installazione con un abete centrale circondato da altri alberi più piccoli, installazione sponsorizzata quest'anno da Coca Cola.

Il Natale 2020 di Milano non si ferma però in piazza Duomo. A causa del divieto di assembramenti, per permettere a tutta la città di godere di un po' di clima festivo, il Comune ha deciso di accendere ben 18 alberi di Natale in altrettanti luoghi della città, regalando così un po' di atmosfera natalizia anche a chi non vorrà recarsi in piazza Duomo.