Automobilisti insultano gli ambientalisti che bloccano il traffico

È successo nella mattinata di mercoledì 22 febbraio in via Palmanova a Milano, si tratta della seconda azione di protesta in pochi giorni. Gli ambientalisti sono stati accompagnati in questura per accertamenti

Alcuni ambientalisti di Ultima generazione hanno bloccato via Palmanova (all'altezza di via Cesana, in direzione centro di Milano) nella mattinata di mercoledì 22 febbraio.

La protesta è iniziata intorno alle 10 ed è durata circa mezz'ora. Gli attivisti, otto in totale, si sono posizionati in mezzo alla carreggiata sulle strisce pedonali tenendo per le mani uno striscione con lo slogan "Il fossile non lo paghiamo". L'azione di protesta è terminata con l'intervento della polizia che ha allontanato tutti gli manifestanti e li ha accompagnati in questura per le operazioni di identificazione. Rischiano una denuncia