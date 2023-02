Ambientalisti bloccano il traffico. Gli automobilisti: "Fuori dai c... "

Brevi momenti di tensione tra alcuni automobilisti milanesi e gli attivisti per il clima di "Ultima generazione", che lunedì 20 febbraio, intorno alle 9 del mattino, hanno bloccato il traffico in via Luigi Sturzo. I manifestanti, seduti sulle strisce pedonali con alcuni striscioni contro i finanziamenti pubblici alle industrie del fossile, sono stati prima insultati e poi rimossi a forza da alcuni passanti infastiditi per il disagio creato alla circolazione stradale, ritornando tuttavia a bloccare il traffico dopo pochi istanti. Una distanza che traspare anche dai dialoghi, quasi surreali, tra gli automobilisti inferociti e i ragazzi di "Ultima generazione", con gli attivisti che ribadiscono il bisogno di intervenire per evitare un futuro disastro ambientale e i milanesi preoccupati per il ritardo immediato sull'orario di lavoro.