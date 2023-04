Blitz ambientalista al Fuorisalone: vernice sulle installazioni

L'azione del collettivo 'Ecologia politica' contro l'opera dal titolo 'A theater to save the planet' esposta nel cortile dell'Università degli Studi di Milano e finanziata (tra gli altri) da Eni

Vernice sulle installazioni del Fuorisalone alla Statale di Milano. A compiere il blitz sono stati gli studenti del collettivo 'Ecologia politica' che venerdì 21 aprile hanno lanciato della vernice nera sull'opera 'A theater to save the planet', una delle gigantesche installazioni allestite per il Salone del Mobile nel cortile dell'Università degli Studi.

"È stata sanzionata l'installazione 'A theater to save the planet' per sottolineare, con un forte gesto simbolico, quanto noi giovani siamo stanchi dell'ipocrisia malcelata di queste macro iniziative, che con la complicità delle società sponsor di questo evento, autrici di efferati crimini ambientali, vorrebbero proporre un falso ecologismo finanziato da chi sta distruggendo il nostro sofferente pianeta. Da Pomezia alla val d'Agri, da Gela a Ragusa, dal Kazakistan alla Nigeria, Eni perpetra i suoi misfatti con la totale accondiscendenza dei governi locali. A noi questo greenwashing non va proprio giù, oggi lo abbiamo ribadito con 'colore'. Non ci fermeremo finché questi delitti non verranno fermati", si legge nel comunicato diffuso da 'Ecologia politica'.