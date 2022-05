L'ambulanza tenta di passare sul ponte della Darsena, ma resta incastrata. Video

Ci sono volute ore per disincagliare l'ambulanza che nel pomeriggio di lunedì 16 maggio è rimasta incastrata tra le ringhiere del ponte della Darsena mentre tentava di attraversarlo. Secondo quanto ricostruito, il mezzo di soccorso avrebbe sfondato una lastra del ponte pedonale, attraversamento che non era stato progettato per essere utilizzato da mezzi a motore. Il filmato, registrato da alcuni passanti, è stato messo in rete sul profilo Instagram MilanoBellaDaDio.