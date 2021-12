La polizia locale di Milano butta via coperte e materassi dei senzatetto: il blitz nei tunnel in Centrale. Video

Un vero e proprio blitz per sgomberare i giacigli dei senzatetto, con la polizia locale di Milano a scortare i mezzi dell'Amsa che intanto buttavano via le coperte e i materassi sui quali dormono i senza fissa dimora. È accaduto giovedì 16 dicembre intorno alle 19 in via Ferrante Aporti, dove il Comune ha deciso di "spostare" i senzatetto che solitamente passano la notte sotto ai tunnel della stazione centrale, privandoli dei propri giacigli e degli effetti personali accumulati in mezzo ai cartoni, in alcuni casi senza che i clochard fossero neanche presenti.

"Li abbiamo spostati al mezzanino della stazione", spiegano gli assistenti sociali del Comune di fronte a quello che invece ha tutta l'aria di uno sgombero in piena regola, con oltre 40 agenti della polizia locale presenti sul posto. Ed è proprio da un agente della locale che, durante le riprese del nostro servizio, arrivano le minacce a uno dei giornalisti di Milano Today, che viene prima identificato senza motivo e poi intimidito - con una "chiacchierata" di quasi 5 minuti - con l'avvertimento di una non ben precisata diffida a pubblicare le immagini dell'operazione di polizia: "Non ho nessuna prova che tu lavori per Milano Today - dice l'agente al nostro cronista, che ha invece regolarmente esibito il tesserino dell'ordine dei giornalisti - Io ti diffido. Se vedo queste foto su altri siti che non sono Milano Today ti denuncio".