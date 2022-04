Un elicottero ha volato per ore attorno alla Torre Isozaki

È più alta di circa 40 metri la Torre Isozaki, il "dritto di Citylife". Nella mattinata di sabato 9 aprile, prima che il grande vento iniziasse a soffiare su Milano, operai specializzati supportati da un elicottero hanno issato la nuova antenna Rai sul grattacielo più alto d'Italia.

L'operazione (delicatissima) era programmata da diversi giorni. La finestra temporale per svolgerla era limitata: se non fosse stata effettuata sabato all'alba sarebbe stata rimandata all'autunno. Questo perché durante la bella stagione (a causa dell'aria calda) si riduce la portanza degli elicotteri e rende parecchio più difficile trasportare i pezzi del traliccio - il cui peso varia tra i 15 e i 20 quintali - in cima al grattacielo.

La nuova antenna non sostituirà quella di Corso Sempione ma servirà a migliorare la potenza del segnale televisivo a Milano.