Milano, il video delle antiche mura ritrovate nel cantiere M4 di via De Amicis

Saranno spostate e ricollocate nell'area dell'Anfiteatro romano le antiche mura rinvenute durante gli scavi per la nuova M4 in via De Amicis, a Milano. Il ritrovamento, stimato di interesse archeologico, è il secondo fatto nel cantiere della futura linea blu della metropolitana, circostanza che ha fatto sorgere varie ipotesi circa la funzione della struttura.

A indagare sull'origine delle mura antiche sarà ora la Soprintendenza all'Archeologia, Belle arti e Paesaggio della Città metropolitana di Milano, secondo la quale i resti archeologici potrebbero risalire all'epoca tardo antica o medievale. Tre finora le ipotesi più accreditate sulla funzione della struttura: da quella del sistema murario difensivo medievale, alla possibilità che si tratti di una parte della Pusterla dei Fabbri, oppure che sia semplicemebte ricinducibile al reticolo idraulico della città costruito in epoca tardo antica o medievale.