L'anziano passante rimprovera i No Green pass: "Pensino alle cose serie"

"Seguono solamente la moda del momento, pensino alle cose serie". Così un anziano passante ha rimproverato i manifestanti No Green pass che venerdì 15 ottobre hanno fatto irruzione all'Università Statale di Milano per dire 'No' all'obbligo del certificato verde in tutti i luoghi di lavoro.

"Non sono disposti a fare un sacrificio minimo per il bene di tutti - spiega l'anziano passante - Pensino alle cose serie invece di seguire la moda del momento".