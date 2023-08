Disabili ai concerti: il video appello di Silvia a Milano

Poter partecipare a un concerto può diventare un’impresa per chi vive in sedia a rotelle. Ma c’è chi non ci sta: come Silvia, una 35enne che vive a Milano e che il 13 e il 14 luglio 2024 vorrebbe poter assistere al concerto di Taylor Swift a San Siro senza trovare 'barriere architettoniche' e in libertà. Una libertà che finora, stando a quanto raccontato dalla 35enne, le è stata negata dagli organizzatori, pur avendo acquistato un biglietto per il settore vip a 300 euro. Per questo Silvia ha deciso di lanciare un appello sui social video sui social e una petizione online - che ha già raccolto 32mila firme - su Change.org.