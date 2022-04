Appeso nel vuoto allo stadio di San Siro: il video della performance

Appeso nel vuoto alle travi rosse che coprono lo stadio Meazza di San Siro. Protagonista della performance il 20enne climber e youtuber Adam Lockwood, che sospeso nel vuoto a un'altezza di oltre 80 metri ha filmato e messo in rete l'impresa, fuggendo poi dall'impianto sportivo prima di essere scoperto dalla sicurezza.

"Mi piace semplicemente guardare in basso e vedere tutto il mio corpo sospeso sopra qualunque cosa", ha spiegato il ragazzo al giornale britannico Daily Mail, che lo ha intervistato in seguito alla pubblicazione del filmato. Per Lockwood non si tratta tuttavia della prima impresa: in precedenza aveva infatti scalato la torre Agbar di Barcellona, alta 143 metri, e la centrale elettrica croata di Plomin (340 metri).