La chat segreta di minorenni che si vantano di possedere pistole e coltelli

Il gruppo Telegram è stato scoperto dalla Polizia di Stato di Milano. Nelle conversazioni anche consigli su come costruire armi e bombe amatoriali. Perquisizioni anche nelle province di Lecce, Pisa, Avellino, Sassari, Nuoro e Treviso

Una chat Telegram dove un gruppo di minorenni si vantava delle proprie imprese con armi da fuoco, coltelli e persino bombe molotov. L'ennesima follia adolescenziale sul web è stata scoperta dalla Polizia di Stato, che dopo un'indagine iniziata nell'ottobre 2022 su mandato del tribunale per i minorenni di Milano, ha disposto perquisizioni in 8 abitazioni di altrettanti soggetti residenti in diverse parti d'Italia.

Nella chat i giovanissimi condividevano foto e informazioni su come costruire armi amatoriali, oltre a farsi vanto di portare armi da sparo e coltelli nelle rispettive scuole durante le ore di lezione. Perquisizioni anche nelle province di Lecce, Pisa, Avellino, Sassari, Nuoro e Treviso.