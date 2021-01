Milano: la Polizia scopre una serra di marijuana e un arsenale di armi in casa di un 53enne. Video

Aveva allestito una serra artigianale per coltivare marijuana a fini di spaccio, ma nel suo appartamento di via Tofano i poliziotti non si aspettavano certo di trovare anche un arsenale custodito all’interno di un armadio blindato.

Protagonista un cittadino italiano di 53 anni, scoperto lunedì 25 gennaio grazie all’unità cinofila della Questura di Milano, i cui cani hanno letteralmente fiutato la presenza delle piante di marijuana in casa dell’uomo. Sequestrati anche 5 fucili, 6 pistole, una baionetta, due coltelli di grandi dimensioni, e più di 200 tra proiettili e munizioni.