Così la cagnolina "Lara" ha incastrato il pusher delivery. Video

In manette un 35enne. La droga nascosta in macchina scoperta dal cane poliziotto

Fatale l'ultima consegna. Un uomo di 35 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato venerdì con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso in giro durante il suo turno di "lavoro".

A incastrarlo sono stati gli agenti della V sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Massimiliano Mazzali, che avevano notato dei movimenti sospetti nella zona tra via Inverigo e il parco Monte Stella. Così nel pomeriggio gli agenti hanno "cinturato" l'area e la loro attenzione è stata attirata subito da un uomo in scooter, che è sceso dal mezzo, ha dato dei soldi a una seconda persona arrivata in auto in via De Gasperi e si è poi allontanato.

Appena gli agenti sono intervenuti, il cliente è scappato, lasciando sul posto il motorino e le 13 dosi di cocaina appena comprate: subito identificato, è stato denunciato. Il guidatore dell'auto, proprio il 35enne, non ha invece neanche avuto il tempo di pensare alla fuga perché è stato raggiunto e fermato. A metterlo nei guai definitivamente ci ha pensato il fiuto di Lara, una cagnolina dell'unità cinofila, che in un sottofondo costruito nel cassetto porta oggetti della macchina ha scovato quasi 30 grammi di "bianca", che evidentemente il presunto pusher stava andando a vendere.