Il contrabbandiere di Marlboro che rischia una multa da 70mila euro (e 7 anni di carcere)

Arrestato un contrabbandiere di sigarette. In una cantina nascondeva 14mila euro

Affari finiti e manette. Un uomo è stato arrestato a Milano con l'accusa di contrabbando di tabacchi lavorati esteri dopo essere stato trovato in possesso di circa 60 chili di sigarette - tra cui 15 di Marlboro, chiaramente illegali -, oltre che 120 chili di tabacco per narghile e 14mila euro in contanti, nascosti tra fogli di giornale.

A fermare il contrabbandiere, di nazionalità egiziana, sono stati gli agenti del gruppo operativo anticontraffazione, che lo hanno monitaro per qualche giorno e poi lo hanno incastrato. I ghisa sono così riusciti ad arrivare alla cantina di un condominio dove l'uomo aveva nascosto i soldi e le "bionde" di contrabbando.

Adesso, come sottolineato dalla Locale in una nota, rischia una pena fino ai 7 anni di carcere e la multa di 70mila euro.