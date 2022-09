Blitz contro la 'ndrangheta a Milano: il video

Armi da guerra, droga e affari sporchi. Attorno a questi assi ruota l'indagine che ha portato finanzieri dei Comandi provinciali di Pavia e Milano - insieme a militari dello Scico di Roma - ad arrestare 13 persone ed eseguire un sequestro preventivo d'urgenza nei confronti di due attività imprenditoriali nel Milanese. Durante il blitz e le perquisizioni, realizzati su tutto il territorio regionale della Lombardia martedì mattina, sono stati usati anche gli elicotteri della finanza. Per la procura della Repubblica di Milano, le 13 persone coinvolte sono indiziate di appartenere a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto illegali di armi. Tra i fermati ci sono Davide Flachi e Franco Terlizzi, ex pugile e pr dell'Hollywood, passato alla ribalta delle cronache per aver partecipato negli scorsi anni all'Isola dei Famosi (le indagini).