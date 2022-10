È finito sui social il video (ripreso col telefono) dell'arresto di Niko Pandetta

È stato ripreso con un telefono ed è finito sui social il video dell'arresto del trapper Niko Pandetta, arresto avvenuto mercoledì 19 ottobre a Quarto Oggiaro, quartiere a nord di Milano. Il 31enne, destinatario di una condanna a 4 anni per spaccio, è stato bloccato mentre era in macchina dai poliziotti della squadra mobile di Milano coordinati da Marco Calì e dal funzionario Nicola Lelario.

Secondo Maria Chiaramonte, avvocato del musicista, Pandetta stava per consegnarsi: "Sapeva del provvedimento e stava per fare rientro a Catania, stava andando all'aeroporto - ha spiegato il legale - non solo: i due che erano con lui, e tra questi il suo impresario albanese, sono stati rilasciati poco dopo il fermo. Per loro non c'è stato alcun motivo di contestazione del reato di favoreggiamento”.