Artigiano in Fiera: le immagini dai padiglioni dell'evento

La manifestazione, in programma fino al 12 dicembre, riparte in presenza a Rho Fiera Milano con 1800 espositori da tutto il mondo

Dopo un anno di stop causato dal Covid-19 l'Artigiano in Fiera riparte in presenza con oltre 1800 espositori da tutto il mondo nei padiglioni di Rho Fiera Milano. L'evento, inaugurato sabato 4 dicembre, terminerà con la giornata finale del 12 dicembre, con un ricco programma di eventi per tutti gli appassionati dell'artigianato e dei prodotti locali.

"Ciascuno di questi artigiani oggi ha il cuore in gola - racconta il presidente di Ge.Fi. Spa, Antonio Intiglietta - Perché per gente come loro il contatto fisico è fondamentale e qui all'Artigiano in Fiera molti di loro tornano a lavorare dopo uno stop lunghissimo. Questo luogo e questo evento sono la dimostrazione che si può ripartire, perché qui c'è il meglio dell'Italia e noi tutti dobbiamo sostenerlo".