La capriola sulla Ferrari di Arturo Vidal, ubriaco marcio. Video

Arturo Vidal totalmente ubriaco a Milano. Tanto da non riuscire a stare in piedi. Tanto da non riuscire a stare nemmeno seduto, come quando si appoggia sulla carrozzeria della sua Ferrari, perde l'equilibrio e finisce che fa una mezza capriola all'indietro sul cofano rosso del bolide. Sono le immagini che mostrano un video diventato virale in rete nelle ultime ore.

Il calciatore cileno dell'Inter si trova a Milano e il video è ripreso da alcuni testimoni incuriositi della sua presenza al termine di una serata evidentmente molto alcolica. Nulla di nuovo per Arturo, impegnato in questi giorni con la nazionale cilena nelle qualificazioni per il Mondiale 2022.

Le immagini sarebbero state girate la sera del 18 agosto, tre sere prime dell'esordio in campionato contro il Genoa. Partita dove lo stesso Vidal, entrato al 69esimo, ha segnato il terzo gol per l'Inter e ha servito l'assist per la quarta rete a Dzeko. Stando a quanto trapela dalla società nerazzurra, la questione sarebbe già stata affrontata con il diretto interessato.