Ascensori guasti nelle palazzine popolari MM: anziani costretti in casa dal 6 dicembre

Dopo il caso della scorsa settimana in via Quinto Romano, a un civico di distanza una coppia di anziani denuncia il medesimo disservizio: Siamo in ostaggio nel nostro stesso appartamento"

Anziani ostaggio in casa propria a causa di un ascensore guasto nelle case popolari MM. A una settimana di distanza dal caso della famiglia con disabili di via Quinto Romano 61, bloccata in appartamento a causa della rottura dell'elevatore, a un solo civico di distanza, nella medesima strada, gli inquilini che abitano al 60/2 denunciano il medesimo disservizio: ascensore fermo per tre mesi e residenti in costante attesa che i tecnici di MM arrivino ad aggiuntarlo.

"Qui l'ascensore è rotto addirittura dal 6 dicembre scorso - raccontano la signora Angelina e suo figlio -Sarebbero dovuti finalmente venire a sistemarlo, ma qualche giorno fa ci hanno avvisato che l'intervento slitterà a dopo la metà di marzo. Noi e i nostri vicini, intanto, viviamo da ormai tre mesi in ostaggio nel nostro stesso appartamento. Qui la maggior parte sono anziani con seri problemi di salute e salire le scale fino al sesto piano, dove abitiamo noi, è troppo faticoso. Abbiamo chiesto più volte a MM di intervenire, ma ogni volta ci rispondono con una scusa diversa. Cosa dobbiamo fare? Smettere di pagare l'affitto?".