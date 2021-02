Milano, Autostrade per l'Italia consegna 30 tablet agli studenti della scuola Sandro Pertini

Trenta tablet per gli studenti bisognosi dell'istituto Sandro Pertini di Milano. È l'iniziativa di Autostrade per l'Italia, che lunedì 1 febbraio ha consegnato gli strumenti informatici necessari per la didattica durante la pandemia alla scuola di via Thomas Mann.

"Qui abbiamo numerosi studenti che vivono in contesti di difficoltà - spiega la dirigente scolastica Maria Stefania Turco - Per questo iniziative come quella di Aspi sono importanti. Abbiamo bisogno di strumenti per far studiare i ragazzi anche in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo".

"È stata una bella giornata - racconta il direttore del Secondo Tronco di Autostrade per l'Italia, Luca Beccaccini - Un piccolo gesto concreto per dare un supporto in questo difficile momento a uno dei settori che è stato più penalizzato dall'arrivo del Covid, quello della scuola. Per questo, oltre che al Pertini, consegneremo i tablet anche in altri due istituti delle province di Como e Varese".