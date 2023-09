L'associazione Ambrogino d'oro nel 2022 dichiarata abusiva per un cavillo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal 2010 l'associazione L'Ortica aiuta i ragazzi autistici e le loro famiglie a intraprendere percorsi di gestione della malattia, usando i locali che il Comune di Milano aveva dato loro in uso gratuitamente per via del valore sociale dei servizi offerti. Un valore premiato nel 2022 con l'Ambrogino d'oro dal sindaco Beppe Sala, ma che non sembra bastare per salvare la comunità dal cavillo burocratico che potrebbe farle perdere la sede. Dopo più di 10 anni dall'assegnazione decisa dall'allora assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino, palazzo Marino ha infatti deciso di indire un nuovo bando di gara per la gestione di quegli stessi spazi (parliamo della 'Casa solidale' all'interno del parco Villa Finzi, ndr), fissando un affitto intorno ai 10mila euro annui.

Da Ambrigini d'oro ad abusivi

Una cifra che la comunità terapeutica non si può permettere di pagare, e che rischia di vanificare il lavoro fatto in questi anni. A causa di un cavillo burocratico, inoltre, L'Ortica è stata dichiarata occupante abusiva dello spazio, poiché il bando prevede anche dei controlli di conformità che però si attendono invano da mesi, bloccando di fatto ogni pratica. "Da un giorno all'altro mi sono ritrovata abusiva. Certo non l'avrei mai immaginato all'età di 60 anni - ironizza Fabrizia Rondelli, presidente dell'associazione -. Per noi 10mila euro sono una cifra inabbordabile. In questo spazio offriamo consulenze a prezzi calmierati, a volte anche gratis. Finora ce lo siamo potuti permettere proprio perché avevamo questi spazi in uso gratuitamente. Se dovessimo corrispondere un affitto al Comune, tutto quello che abbiamo costruito finora sarebbe vanificato, e le consulenze a prezzi accessibili non si potrebbero più fare.

Sessanta famiglie in carico

"In questo momenti sì, ne abbiamo in carico circa 60 - spiega Fabrizia Rondelli -. E non parlo solo dei bambini e dei ragazzi autistici, ma anche delle famiglie. Una diagnosi del genere è un fattore di fortissima destabilizzazione, e il percorso che facciamo qui aiuta anche in questo. Insegniamo alle persone con il disturbo dello spettro autistico a diventare autonome, imparando piccoli lavoretti o anche semplici compiti quotidiani da svolgere. Può non sembrare, ma si tratta di cose che fanno la differenza, anche nelle dinamiche interne alla famiglia. Io stessa, prima di avere un figlio autistico, facevo tutt'altro. Ero interprete, avevo fatto una scuola di lingue. Con la nascita del mio bambino, che ormai è un ragazzo, ho deciso di capire quel che avevo di fronte e mi sono iscritta all'università, diventando educatrice professionale. Da quel momento è cambiato tutto, perché ho iniziato a vedere il disturbo dello spettro autistico sia dal punto di vista di un genitore, sia da quello di un operatore sociale. È stata la scintilla che mi ha dato la volontà di aprire questo posto e aiutare anche altri ragazzi come il mio".