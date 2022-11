Attivisti per il clima imbrattano un'opera d'arte alla mostra di Andy Warhol

“Dicono che la bellezza ci salverà, ma è una cazzata. Ciò che salverà il mondo come lo conosciamo sono azioni immediate e radicali per mitigare gli effetti della crisi climatica in atto mentre parliamo”. Con questo comunicato gli attivisti per il clima di "Ultima generazione" hanno spiegato l'imbrattamento con la farina di un'opera d'arte alla mostra di Andy Warhol. Il gesto dimostrativo, avvenuto nella mattinata di venerdì 18 novembre, è stato compiuto ai danni di una Bmw "M1 art car" decorata proprio dall'artista nel 1979.