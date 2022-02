Il video della Smart che "insegue" un tram sui binari in centro a Milano

È successo nelle scorse ore in via Legnano, zona Arena civica

Smart vs tram. Scene decisamente singolari lunedì in via Legnano, pieno centro di Milano, a due passi dall'Arena civica. Un'auto è infatti finita sui binari del tram e, come mostra la clip condivisa da "Welcome to favelas" sui social, il guidatore ha poi deciso di continuare la propria marcia cercando di trovare un punto per tornare sull'asfalto e lanciandosi così in una sorta di "inseguimento" col mezzo Atm.

Non è chiaro se alla fine al conducente sia riuscita l'impresa, ma quel che è certo è che non è la prima volta che in quel punto si verifica un incidente del genere. A novembre del 2019 a cadere nella "trappola" era stata anche una macchina della guardia di finanza, che però aveva avuto meno fortuna della Smart ed era rimasta bloccata sui binari.