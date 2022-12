Follia a Milano: auto accerchiata fugge sul marciapiede travolgendo tutto. Video

La follia in via Padova nel weekend. Danni ad auto, bici e pali stradali

La macchina accerchiata da sei, sette persone che lanciano qualcosa contro i vetri e la carrozzeria. Il guidatore che per fuggire sgomma sul marciapiedi cercando lo spazio giusto. La corsa travolgendo bici e pali stradali e rischiando di travolgere i pedoni.

Sono i frame della notte di follia andata in scena tra venerdì e sabato in via Padova a Milano. Cosa sia successo prima non è chiaro, ma quello che mostra una clip registrata da un residente di zona è eloquente.

Nel video si vede un'utilitaria nera accerchiata da alcuni giovani. L'uomo in macchina accelera per scappare, gira l'angolo strettissimo sbattendo contro una vettura parcheggiata e quasi investe tre persone dietro l'angolo. Poi, sempre inseguito dagli aggressori, il guidatore butta giù un palo e riesce a trovare un varco per scappare.

Non vengono segnalati feriti in zona quella notte, né interventi delle forze dell'ordine.