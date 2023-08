La strada è troppo stretta: auto costrette a viaggiare sulla ciclabile (appena disegnata)

Traffico nel caos per le vie di Pero, piccolo comune a nord est di Milano, dove l'amministrazione locale ha da poco ridisegnato la segnaletica stradale di alcune vie per far posto alla nuova pista ciclabile, senza tuttavia calcolare lo spazio necessario al transito delle macchine. E così lungo via Olona, una delle principali arterie della cittadina, automobilisti, ciclisti e camion hanno iniziato una difficile convivenza, con le macchine costrette a viaggiare sulla pista ciclabile per mancanza di spazio nelle corsie, e i velocipedi costretti a un pericoloso slalom per evitare gli sconfinamenti "forzati" degli automobilisti.