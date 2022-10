Milano, la via in cui la sosta selvaggia blocca i mezzi di Atm (anche per ore). Video

Succede in via Canonica, in zona Chinatown. Nel weekend per i bus è impossibile passare

Weekend, sabato sera. Movida, birre ai pub, cene nei ristoranti. E auto parcheggiate un po' ovunque. Tanto che quella via sta pian piano diventando l'incubo di tutti i guidatori di Atm. La strada in questione è via Canonica, all'incrocio con via Giuseppe Prina, a due passi da Chinatown.

Sostanzialmente ogni fine settimana, stando a quanto appreso, ci sono vetture delle linee 43 e 57 costrette a restare ferme per ore perché la strada è bloccata e la svolta è impossibile per i pullman.

Nella notte tra sabato e domenica, come mostra il video, la situazione si è riproposta praticamente identica. Due auto in divieto di sosta - come tante altre - hanno costretto il dipendente Atm al volante della 57 a restare fermo per un'ora, perché il suo bus è rimasto letteralmente incastrato in curva a causa dei veicoli parcheggiati male. Risultato? Passeggeri costretti ad andare via a piedi, pullman immobili e altri automobilisti bloccati nel traffico, inesorabilmente fermo.

Il bus bloccato lo scorso weekend