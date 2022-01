Milano, Autostrade per l'Italia premia 6 progetti per la sicurezza di ponti e viadotti

Il gruppo Autostrade per l'Italia prosegue nel suo piano di trasformazione premiando sei progetti selezionati nell'ambito di Argo innovation lab, la piattaforma promossa da Movyon ed Elis innovation hub per attuare soluzioni tecnologiche nell'ambito della sicurezza delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.

"Il programma ha permesso di collaborare con le migliori eccellenze del sistema di ricerca italiano - spiega l'amministratore delegato di Movyon Lorenzo Rossi - Argo, in particolare, è un progetto che permetterà di censire e monitorare infrastrutture come ponti e viadotti della rete di Autostrade per l'Italia mediante l'utilizzo di droni e algoritmi di intelligenza artificiale, individuando così in modo tempestivo gli interventi da fare".

"Sono moltissimi gli ambiti sui quali dobbiamo lavorare - dice l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi - Nei prossimi anni il mondo della mobilità subirà profonde trasformazioni legate al rispetto dell'ambiente e ai mezzi di trasporto di nuova generazione. In tutto questo sono proprio i giovani ricercatori a poterci fornire delle prospettive nuove che portino a un cambiamento il più rapido possibile".