Ogni anno a Milano si recuperano 138 tonnellate di cibo sprecato

Nel nuovo hub "zero sprechi" di Foody si raccoglieranno le eccedenze alimentari dell'ortomercato per donarle alle famiglie bisognose

È stato inaugurato mercoledì 15 dicembre il nuovo hub "zero sprechi" dell'ortomercato di Milano, uno spazio realizzato nell'ambito del programma "Foody" in cui Comune e Sogemi (la società che gestisce il mercato ortofrutticolo, ndr) raccoglieranno le eccedenze alimentari per donarle alle famiglie bisognose.

"Questo progetto è un po' la continuazione di quello che abbiamo visto durante la pandemia con gli aiuti alimentari - spiega Nicola Zafra, direttore dell'ortomercato - Ogni anno nei nostri hub raccogliamo oltre 130 tonnellate di alimenti che altrimenti andrebbero buttati, eccedenze che grazie al programma Foody possono essere destinate a chi invece ne ha bisogno".