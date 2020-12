Babbo Natale si infila i roller: eccolo con i suoi aiutanti mentre pattina per vie di Milano. Video

Un gruppetto di persone travestite da Babbo Natale in giro per le vie di una Milano passata, come tutto il resto della regione, a zona gialla. In giro sì, ma non sulla slitta. In assenza di neve i Santa Claus meneghini sono passati ai roller. Pattinano e nel frattempo trascinano un carrello pieno di sacchi con giochi.

La scena è stata filmata per le strade della città da diversi cittadini. Qui condividiamo il video condiviso dal profilo barpicchiodapaolo su Instagram.