Babbo Natale in vacanza a Milano fa shopping alla Rinascente e balla in discoteca

La campagna di comunicazione internazionale del Comune per promuovere il turismo in città

Babbo Natale che fa shopping alla Rinascente, visita i musei e balla in discoteca. È il nuovo spot della campagna internazionale del Comune di Milano per la promozione turistica della città.

Nell'ironico videoclip, realizzato dall'agenzia YesMilano, un annoiato Babbo Natale decide di lasciare il Polo Nord per un weekend nel capoluogo lombardo, dandosi alla pazza gioia con acquisti in centro, serate in discoteca e brindisi con il panettone, senza dimenticare una visita al patrimonio artistico di Milano e al Teatro alla Scala. Nello spot non poteva infine mancare il tram, simbolo della città, e così, terminato il fine settimana milanese, Babbo Natale torna volando verso il polo a bordo di una magica vettura a carrelli dell'ATM.