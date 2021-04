Milano, identificata la baby gang dell'Arco della Pace. La Polizia: "Totale spregio dell'incolumità altrui". Video

Sono stati individuati dalla Polizia di Stato grazie alle registrazioni delle videocamere di sorveglianza in metropolitana e per strada gli 8 autori della violenta aggressione avvenuta lo scorso 26 luglio all’Arco della Pace di Milano, quando un branco composto da giovanissimi e minorenni ha aggredito a scopo di rapina una comitiva, mandando in coma una 19enne.

Per sei di loro, residenti nelle province di Milano, Varese, Monza e Piacenza, sono state eseguite altrettante misure cautelari coercitive, misure motivate, spiega l’ordinanza della Procura, dalla violenza delle azioni della baby gang, che durante la notte dell’aggressione avrebbe mostrato “un totale spregio dei più basilari valori dell'incolumità fisica e dignità altrui”.