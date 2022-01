Baby Gang: chi è il rapper milanese accusato di rapina

Nato a Lecco nel 2001, Baby Gang è il nome d'arte dell'italo marocchino Zaccaria Mouhib, popolare rapper di San Siro che canta il disagio giovanile in un mondo fatto di pistole, coltelli, droga e violenza. Attivo soprattutto sulla scena milanese, ha trascorso parte dell'adolescenza in carceri minorili e comunità e ora si trova agli arresti con l'accusa di rapina.

Noto rapper e giovane promessa della scena hip hop con milioni di download sulle piattaforme di streaming, Baby Gang ha collezionato un daspo in numerosi comuni della riviera romagnola a causa delle sue "imprese", ed è stato bandito dalle città di Cattolica, Rimini e Riccione. Il rapper è stato "daspato" anche dai locali di Milano e provincia a causa della sua presunta pericolosità sociale.

Il provvedimento è arrivato dopo che ad aprile 2021 il rapper, ignorando il lockdown, ha partecipato a un maxi assembramento per registrare il videoclip del "collega" Neima Ezza. In quell'occasione un gruppo di oltre 300 ragazzi si è reso protagonista di un lancio di sassi alla polizia, intervenuta per disperderli.

Il 20 gennaio 2022 Baby Gang è stato arrestato con la grave accusa di aver compiuto una rapina commessa a Vignate (Milano) lo scorso 12 luglio. Al rapper sono stati contestati ben 4 episodi nei quali, insieme ad alcuni complici, avrebbe derubato alcuni passanti minacciandoli con un'arma da fuoco.